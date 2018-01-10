M503争议台民航局出“怪招” 要基层航管员致电向对岸抗议

中国大陆从上周四（4日）起开启M503北向，以及W121/122/123衔接航线，引起台湾方面强烈抗议。不过几天下来，陆方照飞不误，班次还逐步增加。联合新闻网今天（10日）引述台湾航管人员投诉并透露说，民航局为应对上级压力，甚至要求基层航管人员，只要M503北向或衔接航班上有飞机飞行，就要打电话向对岸的航管单位抗议。陆方每飞一班，台方就要打一次抗议电话。

不具名的航管人员指出，依据民航局指示，如果M503出现北向航班，就由台北区管中心向大陆的区管中心抗议；连接福州的W122航路，由台北近场台向福州近场台抗议；连接厦门的W123航路，由高雄近场台向厦门近场台抗议。

抗议的方式以拨打国际电话进行，而且要录音存证。

航管人员指出，凡电话打到陆方航管单位，对方就会问：“是否与你们发生航情冲突（如飞机轨迹接近等）？”然后重申：“我们的航路是向国际民航组织ICAO申请批准的。”

据报道，双方都是基层人员，也都只能依据上级指示演出，各自行礼如仪。

至于W122/123是否可能与台湾飞往马祖或金门的航线发生冲突，航管人员解释，理论上说，当初陆方划设W122/123路径时，就避开台方的航路，以及台方在马祖、金门上空划设的“终端管制区”。

如果实务上发生偏离路径，航管可利用国际紧急频率呼叫飞机提出警告，双方的塔台之间也都有专线电话联系。

免费试阅14天