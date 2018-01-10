马英九：蒋经国亲手终结威权 开5000年实践民主的先河

台湾前总统马英九今天（10日）表示，蒋经国长于威权时代，却能突破自身侷限，亲手终结威权时代，让“中华民国”在经济起飞之余，也能推陈出新；在古老的土地上培育出自由民主的幼苗，开5000年实践民主的先河。他表示，这是蒋经国为历史、为“中华民国”、为台湾留下最动人、最持久的贡献。

据联合新闻网报道，马英九今天到国民党中常会作题为“经国先生与我”的专题演讲。马英九指出，蒋经国对台湾有四大贡献。第一，是推动10大建设；第二，是解除台澎戒严；第三，开放大陆探亲；第四，力行勤政爱民。

他指出，10大建设促成台湾经济升级；解除戒严带来民主改革；开放探亲促成两岸和解；勤政爱民端正台湾政风。每一项都是历史性的贡献。

马英九表示，他有幸追随蒋经国七年，并和中常会分享其中几件饶富意义的小故事。

第一个故事有关解除戒严。马英九指出，大约在民国1985年，有一天蒋经国收到美国好友、二战英雄、美军顾问团前团长戚烈拉将军（Gen. Richard G. Ciccolella）亲笔来函，讨论戒严存废的事。

戚烈拉的论点很简单，即“台湾的戒严跟国际社会了解的戒严很不同，让台湾吃了不少闷亏，有理说不清。既是如此，何不解除戒严，丢掉这个包袱？”马英九当时把这封信翻译出来呈给蒋经国。

没多久，蒋经国叫他到办公室，问他“戒严”这个字的英文是什么？外国人的说法是什么？

马英九回说，戒严的英文就是“martial law”，有些字典或百科全书指的就是“无法无天（no law at all）”，或“军事统治（military control）”。

蒋经国皱起眉头说：“我们没有无法无天，也不是军事统治啊！”马英九当时感觉，蒋经国已经了解，台湾被国际社会误解得很厉害，戒严这个包袱很沉重。

一年后，1986年10月7日下午，蒋经国接见美国《华盛顿邮报》发行人葛兰姆（Katherine Graham）的时候，亲自宣布台湾将解除戒严，开放组党。马英九当时一个字一个字翻成英文，彷彿有电流通过他的身体，那是一种改写历史的感觉，终身难忘。

第二个故事是有关开放大陆探亲。马英九指出，1987年3月下旬，接见外宾后，蒋经国突然问他：“英九，最近有什么特别的事情啊？”

马英九立刻回说：“有”；最近有一些老兵在西门町游行抗议，他们穿着白袍，上面写着“想家”，想回大陆探亲。同时，立法委员赵少康、李胜峰与洪昭男在立法院要求政府开放老兵回大陆探亲。

马英九向经国先生报告说，实际上每年都已经有近万人经过香港，偷偷到大陆探亲，造成守法的人吃亏，违法的人占便宜的现象，显然很不公平。

蒋经国听了就说：“你去找张副秘书长（张祖诒），我已经交代他处理了。”原来蒋经国已经决定要开放大陆探亲。

于是在时任总统府副秘书长张祖诒的指导下，台方草拟方案，初步想法是在坚持与陆方在“不接触、不谈判、不妥协”的前提下，通过民间团体安排，经过香港进入大陆。这个民间团体，就是红十字会。

经过各方反复协商，这个被马英九私下命名为“颖考”专案的两岸探亲计划，在6月4日签出来、呈送蒋经国核定后，交给行政院与国民党中央党部执行。最后在11月2日正式实施。

马英九表示，30年来，两岸已经有1亿以上两岸人民互相访问，留学、投资、贸易，两岸和解，终于默默的展开。蒋经国从善如流，真正为两岸做了很大的功德。

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