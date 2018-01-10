郑若骅再次致歉：审批后将马上拆除住宅违建

（早报讯）香港律政司长郑若骅再次对住宅存在违建（香港称僭建）警觉不足而深表歉意，强调获屋宇署审批后将进行拆除工程。多名工人今天进入其大宅内，先后进行搭棚及拉线，相信是为将进行的工程做准备。

郑若骅及其丈夫、资深工程师潘乐陶位于屯门的两幢毗邻独立屋，被揭发有违章建筑，屋宇署派员视察后表示，两屋有多项跟图则不符的建筑物，总面积约165平方米。

郑若骅今天傍晚会见传媒时指出，已委托受认可人士与屋宇署开会，并已制定修正方案，一旦屋宇署审批通过就马上开工。

她承认事件反映个人警觉性及政治敏感度有改善空间，将汲取教训：“当日购入寓所时，已有僭建构筑物，惟当时自己太忙，经常离港开会及有多项公职，因此忽略了。”

她坦言，明白香港社会对政府官员的期望高，希望能尽快妥善处理事件后，全力投入律政司长工作。

发展局长黄伟纶称，屋宇署将依法例及政策处理，不会因屋主身份而有不同做法，强调对屋宇署有信心，会公平公正处理。他说，不评论个案详情，但署方一般会检视证据，才决定有没有需要提出检控或作其他跟进。

行政会议成员李国章形容，郑若骅家有违建是“不幸事件”。对于郑称购入海诗独立屋时已有违建却不自知，李表示愿意相信郑，也相信特首林郑月娥指跟郑同步知道事件，希望郑尽快拆除违建。

李国章指出，如郑入住后曾再改动大宅的结构，那就很有问题。他强调，最重要的是看郑能否维护香港法治：“马时亨当年出任财经事务及库务局局长初期，也发生过‘仙股’事件，最终马在任内表现出色。”

公民党发出公开信，要求郑若骅就住所违建事件，到立法会内务委员会公开交代，否则难以令公众信服。该党立法会议员杨岳桥说，以常识去推论，郑不可能忽视买卖合约中第34条条款。

“理应不存在任何就任时间短，而未能解决僭建的借口，因在过往一段时间内，任何公职人员都应知道什么是僭建。”他说，特首认为此事并不涉及诚信问题，绝对是错误说法。

（香港特派员易锐民 报道）

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