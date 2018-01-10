女子阻拦高铁遭停职 被罚2000元人民币

合肥铁路公安处官微今日发布情况通报称，1月5日16时44分， G1747次列车合肥站准备开车时，旅客罗某以等丈夫为由，用身体强行扒阻车门关闭，不听劝阻，造成该次列车延迟发车。公安机关对此开展了调查取证。

据人民网报道，罗某10日上午到合肥站派出所主动承认了自己的错误。罗某的行为涉嫌“非法拦截列车、阻断铁路运输”，扰乱了铁路车站、列车正常秩序，违反了《铁路安全管理条例》第77条规定，依据该条例第95条规定，公安机关责令罗某认错改正，对罗某处以2000元人民币（约500新元）罚款。

此前，庐阳区教育体育局发布通报称，该乘客为合肥市永红路小学教导处副主任罗某，由于其行为造成不良社会影响，目前已被停职。

罗某昨晚还曾在网络发文抗议学校无权让她停职 ，她说：“我教学又没过错……我是在火车站犯了一点错，为什么我的工作单位给予我不相干的处罚。”

另外评论指出，这些行为说到底都是规则意识、法律意识淡薄在作怪，这种将把小事变成大事的能力，说到底是因为平时没有养成良好的习惯。

女子在高铁上的荒唐行为，因为公之于众后形成了巨大的舆论压力，警方可以继续追责，当事人单位可以作出处理，其行为还有可能被列入文明出行黑名单。可是现实生活中那些司空见惯的行为，又有几个人把它当回事，认真反思一下的。没有平时惯出的这些毛病，也不会有高铁上的这种随意。

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