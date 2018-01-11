"桑吉"轮在长江口撞船后已漂移65海里 仍在燃烧

记者10日从中国交通运输部获悉，在长江口发生碰撞事故的“桑吉”轮已漂移至碰撞位置东南方向约65海里处，船体仍在燃烧，船上火势无明显变化。

据封面新闻报道，据了解，现场指挥船“海巡01”轮组织13艘搜救船舶以“桑吉”轮为搜寻基点，继续不间断搜寻落水人员。

9日下午，上海海上搜救中心组织召开专家会，对安排救助船舶尝试靠近“桑吉”轮并喷洒泡沫灭火进行评估。10日10时10分，上海海上搜救中心派员乘中国海监飞机“B3837”赶赴现场开展搜寻并查看现场情况。11时10分，“深潜号”、“德深”轮与“东海救101”轮先后抵近难船开始实施喷洒泡沫灭火作业，13时35分，由于“桑吉”轮舰艏发生燃爆，现场船舶暂停灭火作业并撤退至安全距离外，灭火作业未取得预期效果。

12时30分，日本海警“KOSHIKI”轮抵达现场并与指挥船“海巡01”轮建立联系。“海巡01”轮在现场继续开展指挥工作，组织无关船舶远离现场，确保不发生次生事故。

据了解，碰撞事故的另一方“长峰水晶”轮已于10日12时30分靠妥舟山老塘山码头。此前，封面新闻记者此前从交通部获悉，国家海事局已成立事故调查组，“长峰水晶”轮到港后将接受海事调查。

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