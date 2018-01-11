新疆110米口径全可动射电望远镜获批：“国际独一无二”

10日消息，110米口径全可动射电望远镜项目（QTT）已获得中国国家发改委批复，由中国科学院新疆天文台负责研制。因选址在新疆昌吉州奇台县，也称为奇台射电望远镜。

据澎湃新闻报道，中科院国家天文台研究员郑永春介绍道，QTT建成后将是世界最大口径全向可转动射电望远镜，可以高灵敏度观测到四分之三的天空，包括到银河系中心和以南12°天区；频率范围（150MHz-115GHz），可以满足大部分的射电天文研究对观测频率方面的需求。

据新疆天文台介绍，依托世界一流天文台址——新疆奇台，QTT的科学目标是建设110米世界最大口径、全向可动、高灵敏度、多学科目标、世界领先的通用型射电望远镜。QTT将为引力波、黑洞、暗物质等前沿领域搭建世界级观测平台，“成为中国唯一一架大型通用射电望远镜，成为中国和国际天文界独一无二的天文观测设备”。

据奇台县人民政府网站一封《110米口径全可动射电望远镜项目社会稳定风险分析报告征求意见公告》，项目建设地点位于昌吉州奇台县半截沟镇石河子村石河子牧场封闭盆地。

该地点远离人口密集城镇，地处盆地，周围有山体屏蔽，无线电环境好并便于长期建立保护区；当地海拔较高，气候干燥，风速、水汽含量等气候条件完全满足大型天线设计和运行要求。

500米口径球面射电望远镜（FAST）的落成令贵州平塘成为了国际知名的“天文小镇”，而全国政协委员陈旗曾在接受媒体采访时介绍，QTT建成后将成为中国和国际天文界独一无二的观测设备，将使中国建立一个新的世界级射电天文中心。项目将使中国更广泛参与国际前沿天文研究，进一步推进以中国为主的射电天文国际合作和国家天文发展布局。

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