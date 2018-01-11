去年共有649位中国公民在海外意外身亡

中国外交部领事司司长郭少春10日下午在2017年度领事工作国内媒体吹风会上表示，根据中国驻外使领馆的数据，2017年海外意外身亡的中国公民达649人，其中交通安全事故169人，溺水等旅游安全事故156人。这两项原因共占意外身亡总人数的50%以上。

据中国央视报道，郭少春指出，希望每一位出国的中国公民高高兴兴出门，平平安安回家，这是领事工作者最大的心愿。为此，外交部和驻外使领馆密切关注世界各地各类安全风险，及时、慎重地发布安全提醒，全年共发布一千余条，目的就是希望大家最大限度规避安全风险。

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