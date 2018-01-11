台湾新劳基法3月上路 劳检将同步启动

台立法院昨（10）日三读通过《劳基法》修正草案，并自3月1日起全面实施。劳动部长林美珠表示，法律没有空窗期也会同步进行劳动检查，特别针对国公营事业、交通运输业、医疗院所等采轮班制行业，优先实施专案劳检。

据联合新闻网报道，林美珠强调，3月1日起，若未经劳动部公告，不得擅自适用松绑七休一、轮班间隔8小时的规定。此外，适用松绑七休一、轮班间隔8小时、延长工时的弹性，也要经过工会或劳资会议同意、30人以上企业还要向当地主管报备。

经济部长沈荣津也表示，希望企业主在修法完成后，赶快思考如何让员工静下来，然后把士气带起来。这次修法结果不应用输赢来解读，大家要赶快回到工作岗位，把业绩做起来，然后利润大家共享，就可以一起来加薪。

《劳基法》修法后，劳资会议的角色愈加重要。林美珠表示，劳动部将辅导企业召开劳资会议，首先针对中央各部会所属国营事业、机构、所辖园区，特别是经济部和科技部所辖工业区、加工出口区、科学园区内的企业，优先辅导劳资会议的运作。

劳动部劳动关系司长王厚伟表示，各地方政府尽速对辖区内未召开劳资会议的企业，发出限期成立劳资会议“催设函”，通常会要求企业在接到“催设函”的三个月内，成立劳资会议。

台湾现仅约有7万家企业成立劳资会议，多为大型企业，截至目前止，企业不开劳资会议并无罚则。不过，劳动部官员举新北市的做法，发函企业加注“警语”，“提醒”企业不成立劳资会议，未来劳检违法《劳基法》规定就开罚；强烈暗示不开劳资会议的企业，恐会面临劳检。

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