台驻加代表投书 指大陆新航线威胁台海航安

台湾驻加拿大代表龚中诚今天投书“渥太华国会山庄时报”（The Hill Times）指出，中国大陆有争议的新航线威胁台海航空安全，期盼加国官员敦促中国大陆遵守国际民航组织规范，维护台海航空安全和现状。

据台湾联合新闻网报道，龚中诚在投书中强调，中华人民共和国单方面发起有争议的两岸航线，严重影响该地区航空安全。台湾总统蔡英文呼吁两岸尽速进行协商，为地区安全承担更多责任。

文中指出，1月4日，中国大陆未经事先与台湾协商，就启用北行M503航线和W121、W122、W123东西航线，并立即启动航班。M503飞行航线靠近台北飞航情报区和台湾空军训练区；W122和W123线经过金门、马祖群岛、台湾部分地区和重要国防据点。

龚中诚表示，台湾政府严重关切事态发展。新航线已违反台北市航空运输商业同业公会与中国航空运输协会之间于2015年3月所订协议。中方当时承诺，只使用M503航线进行单程南向航班，也不会未经进一步协商就启用W航线。

文中表示，美国一直要求中国大陆在这个问题上与台湾进行“建设性对话”。

与此同时，台湾海峡飞行路线，也影响着6万加拿大公民在台安全，加台每年有20万人次往返旅行，加拿大航空公司和两家台湾航空公司，每个星期在台北－温哥华和台北－多伦多之间，营运28个直航航班。

龚中诚强调，全球监管航空安全的“国际民用航空组织”（ICAO）也设在加拿大蒙特利尔。希望加拿大官员敦促中国大陆遵守国际民航组织的原则和规定，帮助维护台湾海峡的航空安全和现状。

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