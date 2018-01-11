陈水扁高歌遭讽病情恶化 医疗小组建议赴国外治疗

台湾前总统陈水扁自2015年1月5日保外就医以来，已满3年，最近YouTube上流传一段他与亲友在聚餐时高歌的影片，却引来网友质疑他装病。陈水扁医疗小组副召集人、高雄长庚医院名誉副院长陈顺胜今(11)日声明表示，聚餐、访友等都是医疗小组帮陈水扁安排疗程，外界的谩骂如同凌虐，让病情恶化，建议陈水扁到国外治疗，已获得同意。

据中时电子报报道，陈顺胜表示，当时保外就医后发现陈水扁手会严重不自主抖动，且行动需要其他人搀扶，且有记忆力差、重度忧郁、被害与自杀意念等症状，会惶恐不安、尿失禁、动作协调失能，导致陈水扁常跌倒。因此医疗小组给予陈水扁药物与心理治疗，并安排物理及职能复健。

陈顺胜指出，保外就医这3年来，陈水扁的症状虽有改善，但情绪容易受到外界影响，仍有轻生意图，双手不自主抖动等症状依然存在，处于中等失能状态。陈顺胜说明，聚餐、访友等都是医疗小组为罹患创伤压力病症的陈水扁安排的疗程，希望以社会温暖面加强复健，但日前出席凯达格兰基金活动时，遭网友批评、媒体爆手抖是假的，让他病情成呈间歇性恶化。

最近网传陈水扁聚餐高歌的影片，也被网友批评，陈水扁情绪又陷谷底，病情再度恶化。陈顺胜强调，现在所处环境会对陈水扁复健造成干扰，建议改变环境或至国外医学中心治疗。

陈顺胜说，已当面告知陈水扁，也愿意接受建议。至于是国外哪家医院，陈顺胜表示“这不能讲”，会造成陈水扁困扰。

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