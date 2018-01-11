万豪将港澳台西藏等列为“国家”引众怒 应用被罚关闭一周

国际连锁酒店集团万豪酒店集团（Marriott）近日在发给其中国会员的活动邮件中，把西藏和港澳台地区都列为了“国家”，引发舆论关注。上海市网信办今天（11日）紧急约谈万豪国际集团，责令其从今天傍晚6时起对其官方中文网站、中文版应用（APP）自行关闭一周，开展全面自查整改，彻底清理违法违规信息。

据中新网报道，不少万豪酒店集团的中国会员前天（9日）早上收到一封集团方面发来的电子邮件，邀请他们参加一个问卷调查。

然而，他们在活动页面上填写注册信息时却发现，在“您现在居住在哪个国家？”的选项中，分别出现“中国大陆”“香港”“澳门”“台湾”，以及“西藏”。此事迅速引来大量关注和网民不满。

事情曝光后，上海黄浦区市场监管局当天约谈万豪相关人士，了解基本事实。昨天（10日）晚间，黄浦区市场监管局已对其予以立案调查。

另据澎湃新闻报道，案件于今天进入办案取证流程。监管部门表示，这一案件不仅涉嫌违法，还涉及国家主权。若查实，将按最严标准处理。

中国国家旅游局今午在官网发布消息称，对“万豪”事件高度重视，立即责成上海市旅游局尽快查明事实，配合相关部门做出处理。

国家旅游局重申，旅游住宿企业要立即对企业网站和应用上的信息进行全面排查，严格遵守中国法律法规，坚决杜绝出现上述类似事件。

据上海网信办微信公众号“微信上海”消息，针对“万豪会员邮件事件”，上海市网信办相关负责人今天紧急约谈万豪国际集团亚太区负责人，以及万豪酒店管理公司上海负责人。

该办责令万豪国际集团从今晚6时起对其官方中文网站、中文版应用自行关闭一周，开展全面自查整改，彻底清理违法违规信息。此外，及时向社会公布对事件的调查结果和处置情况。

上海市网信办将视整改情况再作进一步处理。

据报道，在巨大的舆论压力下，万豪酒店前天下午1时在微博账号“万豪礼赏”发文称，“对于万豪调查问卷事件的发生，我们深表歉意。我们意识到，这一错误令万豪中国会员感到失望。”

万豪国际中文、英文官网目前已更新修正，应用也于前天更新完成。不过，由于应用本身并无自动更新的功能，需要消费者将应用版本更新至V.6.9.2最新版。

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