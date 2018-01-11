习近平与文在寅通电话：欢迎韩朝关系改善

中国国家主席习近平今天（11日）应约与韩国总统文在寅通电话，并于通话中对韩朝前天（9日）举行的高级别会谈，取得韩朝关系改善等成果表示欢迎。

据韩联社报道，双方通电中就双边关系发展、韩朝高级别会谈、平昌冬奥会等彼此关心的问题，交换意见。

总统府青瓦台方面介绍，两位领导人决定加强两国战略沟通与合作，让韩朝对话不止步于朝鲜参奥，还推动朝核问题和平解决和实现半岛和平稳定。

通话中，文在寅向习进平详细介绍了日前韩朝高级别会谈的结果，并对中国政府支持韩朝会谈表示感谢。

习进平则对韩朝高级别会谈取得韩朝关系改善等成果表示欢迎。此外，也表示积极支持文在寅和韩国政府为此付出的努力，以及文在寅提出的需同时推进韩朝关系改善和半岛无核化的立场。

两位领导人也高度评价了文在寅上月的访华之行，并对其访华后两国政府积极努力，让两国人民切实感受到两国交流与合作日渐活跃的成果表示满意。

此外，文在寅邀请习进平出席平昌冬奥会闭幕式。习进平表示，期待通过两国的紧密合作，在闭幕式上圆满成功地完成冬奥会交接活动。

据报道，此次是文在寅与习近平第二次通电话，也是文在寅上月访华后，两国开通元首直通电话以来的首次通话。

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