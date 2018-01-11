中国外交部：中法关系早已超越简单的买卖关系

中国外交部发言人陆慷今天（11日）表示，法国总统马克龙本周访华取得了圆满成功，在政治、经贸、人文等各个方面都取得了积极成果。他指出，中法关系早已超越简单的买卖关系，中方对两国关系前景充满信心。

据新华社报道，陆慷在北京例行记者会上应询时说，应中国国家主席习近平邀请，马克龙本周一（8日）至周三（10日），对中国进行了国事访问。两国元首就双边关系和重大国际问题进行了深入交流，加深了相互了解，增进了政治互信，达成了广泛共识。

此外，两国也共同发表了联合声明，全面阐述了双方对当今世界重大问题和双边关系的共同看法。

陆慷指出，双方同意在相互信任、互惠互利原则基础上，进一步提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平。

他表示，可以说，马克龙此次访问取得了圆满成功，在政治、经贸、人文等各个方面都取得了积极成果，充分体现了两国关系的全面性和战略性。此外，也为新时期中法关系发展奠定了良好基础。

陆慷说，务实合作特别是经贸合作是两国元首会谈的重点议题之一。双方本着相互尊重、友好协商、着眼长远、互利共赢的精神，对未来各领域合作进行了全面规划。

双方也同意重点深化民用核能、航空、航天等传统领域合作，全面拓展农业食品、环境保护、先进制造业、创新研发及金融等新兴合作，以实现更高水平的互利共赢。

陆慷指出，两国元首还就“一带一路”框架下的合作深入交换了意见，就中法共同参与“一带一路”建设，促进亚欧大陆繁荣达成重要共识。

陆慷说：“中法关系早已超越简单的买卖关系。双方合作的广度、深度不断拓展，发展活力和后劲不断增强，利益融合得更加紧密。我们对两国关系前景充满信心。”

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