香港冬季流感死亡人数增至13人 官员：流感高峰期将至

香港已踏入冬季流感季节，昨天（10日）新增三宗成人严重流感个案，再有三人死亡，令死亡人数增至13人。港府食物及卫生局局长陈肇始今天（11日）预计，香港很快会进入冬季流感高峰期，呼吁儿童等高危人士尽快接种疫苗。

据中通社报道，港府卫生防护中心今天新一期《流感速递》显示，昨天新增三宗成人严重流感个案，再有三人死亡。今年1日至10日，共录得28宗严重流感个案，包括一名三岁女童，共13人死亡。

陈肇始昨天会见传媒时指出，流感疫苗接种后需时间发挥效用，呼吁长者及长期病患人士尽快接种流感疫苗。目前小孩接种率仍有进步空间，鼓励小孩接种疫苗。

陈肇始表示，香港医院管理局（医管局）留意到儿科病房、内科病房的病人人数多，医管局不论在人手或加床方面已做好准备措施，应对流感高峰期。

此外，港府也鼓励香港科学家研究更有效的疫苗，以及如何提高疫苗接种率。

医管局临床传染病治疗专责小组主席曾德贤表示，目前未能得知本季流感季节以乙型流感为主的原因，但没有证据显示病毒出现抗原飘移。

曾德贤呼吁港市民尽快接种疫苗，并指孕妇若感染流感，严重并发症及死亡率较普通人高八倍。

据报道，香港连日来持续出现寒冷天气。加上进入冬季流感季节，公立医院内科住院病床仍然爆满。

医管局公布的最新数字显示，昨天有5458人次到急症室求诊，内科病房占用率高达106%。其中，974人次经急症室入住内科病房。

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