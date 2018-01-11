习近平：老虎要露头就打，苍蝇乱飞也要拍

中共总书记习近平今天（11日）发表讲话，就从严治党和反腐败斗争提出新要求。习近平表示，中共在新时代一定要有新气象新作为，要把“全面从严治党引向深入”，其中“老虎”要露头就打，“苍蝇”乱飞也要拍。此外，要把扫黑除恶同反腐败结合起来，既抓涉黑组织，也抓后面的“保护伞”。

据新华社报道，习近平今天上午在北京召开的中共第十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议上，发表重要讲话。

他强调，在中国特色社会主义新时代，完成伟大事业必须靠党的领导，中共一定要有新气象新作为。要全面贯彻中共十九大精神，重整行装再出发，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，开创全面从严治党新局面。

习近平指出，深入推进全面从严治党，要全面贯彻中共十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护中共中央权威和集中统一领导。

此外，全面推进中共政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，在坚持中深化、在深化中发展，实现中共党内政治生态根本好转。不断增强中共创造力、凝聚力、战斗力，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家提供坚强保证。

据报道，中共中央政治局常委栗战书、汪洋、王沪宁、韩正出席会议。中共中央政治局常委、中央纪律检查委员会书记赵乐际主持会议。

习近平强调，中共建设新的伟大工程，是引领伟大斗争、伟大事业、最终实现伟大梦想的根本保证。

全面从严治党，必须坚持和加强中共全面领导。习近平表示，坚持中共领导，最根本的是坚持中共中央权威和集中统一领导。中共要乘势而上，牢牢把握加强中共长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设这条主线，发挥标本兼治综合效应。

由此，确保中共成为“始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃”的马克思主义执政党。

习近平指出，中共十八大后，中共紧紧盯住全面从严治党不力“这个症结”，坚持发扬该党历史上行之有效的好经验好做法，深化对管党治党规律的认识、创造新的经验，全面从严治党成效卓著。

他表示，成绩来之不易，经验弥足珍贵，需要中共长期坚持、不断深化。

习近平指出，一要坚持思想建党和制度治党相统一，既要解决思想问题，也要解决制度问题，把坚定理想信念作为根本任务，把制度建设贯穿到中共各项建设之中。

二要坚持使命引领和问题导向相统一，既要立足当前、直面问题，在解决人民群众最不满意的问题上下功夫；又要着眼未来、登高望远，在加强统筹谋划、强化顶层设计上着力。

三要坚持抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一，既对广大中共党员提出普遍性要求，又对“关键少数”特别是高级干部提出更高更严的标准，进行更严的管理和监督。

四要坚持行使权力和担当责任相统一，真正把落实管党治党政治责任作为最根本的政治担当，紧紧咬住“责任”二字，抓住“问责”这个要害。

五要坚持严格管理和关心信任相统一，坚持“真管真严、敢管敢严、长管长严”，贯彻“惩前毖后、治病救人”的一贯方针，“抓早抓小、防微杜渐”，最大限度防止干部出问题，最大限度激发干部积极性。

六要坚持中共党内监督和群众监督相统一，以党内监督带动其他监督，积极畅通人民群众建言献策和批评监督渠道，充分发挥群众监督、舆论监督作用。

习近平强调，全面从严治党必须持之以恒、毫不动摇。受国际国内环境各种因素的影响，中共面临的执政环境仍然是复杂的，影响该党先进性、弱化该党纯洁性的因素也是复杂的。

此外，中共队伍和自身状况发生重大而深刻的变化，迫切要求提高中共建设质量、增强中共党组织的政治功能和组织功能。

习近平表示，中共要坚持问题导向，保持战略定力，以“越是艰险越向前”的英雄气概和“狭路相逢勇者胜”的斗争精神，坚定不移抓下去。

习近平指出，要坚持以中共政治建设为统领，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

他表示，中共中央作出的决策部署，所有党组织都要不折不扣贯彻落实，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同中共中央保持高度一致。

此外，任何时候任何情况下，中共领导干部在政治上都要站得稳、靠得住，对中共忠诚老实、与中共中央同心同德，听党指挥、为党尽责。

要深刻认识共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的辩证关系，既不能离开发展中国特色社会主义事业、实现民族复兴的现实工作而空谈远大理想，也不能因为实现共产主义是一个漫长的历史过程就讳言甚至丢掉远大理想。

习近平强调，要锲而不舍落实中央八项规定精神，保持中共同人民群众的“血肉联系”。要继续在“常和长、严和实、深和细”上下功夫，密切关注享乐主义、奢靡之风新动向新表现，坚决防止回潮复燃。纠正形式主义、官僚主义，一把手要负总责。

此外，要靠深入调查研究下功夫解难题，靠贴近实际和贴近群众的务实举措抓落实，确保中共中央决策部署落地生根。

他指出，加强作风建设必须紧扣保持党同人民群众“血肉联系”这个关键。领导干部要坚决反对特权思想、特权现象。

此外，保持对人民的赤子之心，坚持工作重心下移，扑下身子深入群众，面对面、心贴心、实打实做好群众工作，着力解决群众反映强烈的突出问题。

习近平指出，要全面加强纪律建设，用严明的纪律管全党治全党。要加强纪律教育，使铁的纪律转化为党员、干部的日常习惯和自觉遵循。

此外，要完善纪律规章，实现制度与时俱进。中共各级党委（党组）就要敢抓敢管、严格执纪，把全面从严治党政治责任担负起来。

习近平强调，要深化标本兼治，夺取反腐败斗争压倒性胜利。标本兼治，既要夯实治本的基础，又要敢于用治标的利器。要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，坚决减存量、重点遏增量。

习近平指出，“老虎”要露头就打，“苍蝇”乱飞也要拍。要推动全面从严治党向基层延伸，严厉整治发生在群众身边的腐败问题。

此外，要把扫黑除恶同反腐败结合起来，既抓涉黑组织，也抓后面的“保护伞”。要加强反腐败综合执法国际协作，强化对腐败犯罪分子的震慑。

他表示，要强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。要通过改革和制度创新切断利益输送链条，加强对权力运行的制约和监督，形成有效管用的体制机制。

习近平指出，中共十八大以来，中央纪委和各级纪检监察机关坚决贯彻党中央决策部署，忠诚履职尽责，做到了“无私无畏、敢于担当”，向中共和人民交上了“优异答卷”。

他表示，纪检机关必须坚守职责定位，强化监督、铁面执纪、严肃问责。执纪者必先守纪，律人者必先律己。

各级纪检监察机关也要以更高的标准、更严的纪律要求自己，提高自身免疫力。广大纪检监察干部要做到忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁，确保中共和人民赋予的权力不被滥用、惩恶扬善的利剑永不蒙尘。

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