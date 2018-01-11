中国外交部：敦促日方停止在钓鱼岛问题上制造事端

中国外交部发言人陆慷今天（11日）在北京例行记者会上表示，中方敦促日方停止在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）问题上制造事端。

据中新社报道，日本政府今天称有一艘不明国籍潜艇进入钓鱼岛12海里毗连区，中国军舰很有可能进入了同一区域，日方已就此提出抗议。

对此，陆慷表示，根据中方掌握情况，今天上午日本海上自卫队两艘舰艇，先后进入赤尾屿东北侧毗连区活动。中国海军对日方活动实施了全程跟踪监控。目前，日方舰艇已离开了有关毗连区。

陆慷说：“我必须再次强调，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中国对钓鱼岛的主权拥有充分的历史和法理依据。”

他表示，日方有关做法丝毫改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实，也丝毫动摇不了中方维护钓鱼岛领土主权的坚定决心。

陆慷指出，中方敦促日方停止在钓鱼岛问题上制造事端，按照双方2014年达成的四点原则共识精神，与中方相向而行，以实际行动为两国关系改善发展作出努力。

对于中方为何在这个时间节点采取有关行动，陆慷说，中国政府立场的核心要点就是钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。中方在自己的海域内开展行动，这是无可非议的。

对于当前的中日关系，陆慷强调，中方高度重视中日关系，注意到近来日本高层等就改善中日关系释放出的积极信号，希望日方能够言行一致。

免费试阅14天