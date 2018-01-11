北京发布今年首个空气重污染橙色预警

受不利气象条件影响，北京将经历一次空气重污染过程。北京市空气重污染应急指挥部于今晚（11日）发布2018年首个空气重污染橙色预警，称将于本周六（13日）零时至下周一（15日）24时实施橙色预警措施。

据中新社报道，今冬以来，北京空气质量保持在良好水平，获得不少民众“点赞”。然而，受不利条件影响，未来一周内，北京将经历一次空气重污染过程。

据北京市环境保护局通报，经中国环境监测总站研判，受不利气象条件影响，预计京津冀及周边地区在明天（12日）至下周三（17日）可能将出现区域重污染天气过程，部分城市空气质量达到严重污染。

期间，北京也将经历一次空气重污染过程，按照中国环境保护部联防联控统一部署，区域启动空气重污染天气预警。

北京市空气重污染应急指挥部于今晚发布空气重污染橙色预警称，将于本周六零时至下周一24时实施橙色预警措施。

根据通报，橙色预警期间，北京在实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施基础上，国Ⅰ和国Ⅱ排放标准轻型汽油车（含驾校教练车）,建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶。

在常规作业基础上，对重点道路每日增加一次及以上清扫保洁作业；停止室外建筑工地喷涂粉刷、建筑拆除等施工作业；列入橙色预警期间工业企业停产限产名单企业实施停产限产措施；禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤；建议中小学幼儿园停止户外活动，提醒民众做好健康防护。

中国环保部此前发布信息显示，根据中国气象局、中国科学院等多单位的预测分析，2018年1月至2月气象条件总体不利，中国北方地区静稳天气发生概率较高，京津冀大气污染扩散条件偏差，大气重污染日数或将接近三年平均。

其中，1月上旬冷空气偏强，京津冀污染天气过程少；1月下旬至2月上旬冷空气偏弱，大气污染天气过程较多。

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