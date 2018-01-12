学者：中国青年人口未来五年将净减3000万人

中国社会科学院研究显示，中国青年人口的数量正在持续减少，未来五年将净减少3000万人。

据第一财经报道，人口学者呼吁，2020年以后青年人口减少的势头更猛，应引起有关方面的高度重视。

对于青年人口，目前存在多个不同的统计口径。比如联合国将15到24岁的人口定为青年，世界卫生组织将18到44岁的人口定为青年，中国国家统计局则将15到34岁的人口定为青年。但人口学者发现，无论按照这些口径的哪一种来计算，中国青年人口都是呈现减少的趋势。

北京大学社会学系教授李建新认为，中国人口老龄化、少子化的趋势非常明显，青年人口数量的减少会影响到国家创新的活力，降低可持续发展的动力，导致未来发展后备力量不足，应该引起各方的高度警惕。

华侨大学兼职教授姚美雄分析，青年人口的持续减少将导致劳动力供给不足成为新常态。随着1982年后的0至14岁人口大幅减少及上世纪六七十年代第二次人口高峰出生劳动力陆续退出，劳动力供给将急剧下降，中国将面临严重劳动力短缺问题，尤其是青年劳动力。

中央党校国际战略研究院副院长周天勇此前接受第一财经记者专访时也曾表示，青年人口是经济主力人口，这批人口的数量对于经济发展有着直接、重大的影响。青年劳动人口急剧减少，将减少创新人才总量，弱化社会创新能力。同时，青年是社会消费的主体，青年人口比重下降，就会降低整个社会消费能力。

李建新建议，人口生产有其特有的规律，当前要尽快从两头加以调整，一是放开生育限制，鼓励育龄人口生育，以增加未来的青年人口数量。这其中除了放开政策限制，还需要努力减轻养育成本，让育龄人口敢生、生得起。二是健康老龄化，老人健康可以减少医疗支出，减轻养老负担。

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