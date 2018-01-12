广州宣布GDP超2万亿 北上广深全部进入2万亿时代

11日，广州宣布2017年GDP总量突破2万亿元。这意味着，北上广深4个中国一线城市的经济总量已全部进入2万亿时代。

据澎湃新闻报道，当天，在广州市人大十五届三次会议上，广州市市长温国辉向大会作政府工作报告。工作报告提到，2017年，广州发展动能转换成效明显，预计全年地区生产总值达2.15万亿元。

上海和北京分别于2012年和2014年实现GDP突破2万亿元。具体数据显示，2016年上海GDP为27466.15亿元，北京GDP为24899亿元。第三个突破2万亿GDP关口的是广东省深圳市。

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