解放军一小时渡台海？台专家：只会变碎片

解放军近期将成立空中突击旅，陆媒大书其对台作战的针对性，号称可以“1小时内渡台海”。对此，台湾著名军事评论员宋兆文表示，上述报道根本是为赋新词强说愁，如果真这么搞，只会全部变成碎片！

据中时电子报报道，宋兆文今（12日）在网上发文，评论所谓空中突击旅用在台海作战的可能性。他表示，解放军目前大型直升机不足，尚无力编组数个空中突击旅，就算真有那么回事，以百架直升机突击台湾的行动会很快被雷达侦破，接着将变成碎片报销。

宋兆文解释，直升机十分脆弱，使用一般轻武器，如机枪、步枪即可击落，美军在越战时被越共打下5000架直升机即是著名案例；台湾的防空能力强大，战机拼光了，还有武装直升机上的响尾蛇与刺针飞弹，这些没了也还有防空飞弹，命中率几乎百分之一百。

再退一步说，台湾有HAMMER为载具的八联装复仇者飞弹车、四联装榭树野战防空飞弹、单兵双联装刺针飞弹，四联装剑一捷羚防空系统，再搭配上T-92四零炮、T-75二○机炮以及35快炮，可以编成致命的绵密火网，来多少架就干掉多少。

到了退无可退之境，用一般部队的五零机枪、排用机枪、班用机枪、红隼火箭弹，甚至以战斗步枪连发都可以打掉低空的敌军直升机。

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