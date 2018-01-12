郑若骅上任后仍处理六宗仲裁 港府深夜发稿：个案不涉公务

香港行政长官林郑月娥昨在立法会披露，律政司司长郑若骅上任后获准继续办理六宗仲裁案，有关个案收入将交给政府作慈善用途。特首办昨深夜发新闻稿，回应有关事件。

据星岛日报报道，特首办指，林郑月娥批准郑若骅完成处理有关事宜，是基于实际及极特殊情况作出的合情合理安排，不会影响她担任律政司司长所须履行的职务或香港特区政府的工作，亦不构成任何利益冲突的情况。

特首办指，林郑月娥获悉郑若骅正处理六宗接近完成的仲裁个案，须作特别处理，而六宗个案已完成审理，郑以仲裁员身份所负责的工作基本已经完成，仅余下相关仲裁团队最后拟定及公布仲裁结果。

又指按现时进度，估计会在几个月内完成有关工作，若郑现阶段辞去仲裁员职务，有违她作为仲裁员应负的责任，为仲裁双方带来极大的不便或损失，甚或不利于香港锐意发展成为区域性法律服务和解决争议中心这政策方向。

在不违反仲裁个案内容须保密的前提下，郑若骅表示这六宗个案并不涉及香港特区政府、律政司司长这职位或任何香港公共组织，而仲裁过程中亦没有触及任何牵涉香港特区政府或律政司司长的公务事宜。

经考虑上述因素及是次任命的特殊情况，林郑月娥已按上述规定批准郑可在出任律政司司长期间完成处理该六宗仲裁个案。郑就该六宗仲裁个案自本月六日起（即自她出任律政司司长之日起）所提供的专业服务的收益将会悉数捐作慈善用途。

此外，行政长官亦按上述规定批准郑若骅在北京清华大学法学院国际仲裁与争端解决项目本学年的春季课程中继续担任教学工作，为期约三个周末，不收取任何报酬。郑早前已辞任该项目的主任及兼职教授，然而，为免影响学生的学习，她希望能完成上述的教学工作。

郑若骅在私人执业期间，曾持有一家私人公司百分之75股权及担任该公司董事，为其资深大律师私人执业提供秘书处服务。由于就任律政司司长时间紧迫，尽管郑已结束资深大律师私人执业，但尚余一些杂项事务需要由上文提到的私人公司处理。该私人公司在完成手头的工作后将会结业。

继林郑月娥按上述规定于一月五日给予郑若骅批准后，她已于一月九日辞任该公司董事；同日将其所有相关股权转让他人，转让手续预计在短期内完成。

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