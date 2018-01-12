专家：贸易战将导致中美“双输”局面

（早报讯）由中国金融四十人论坛与彼得森国际经济研究所（PIIE）共同举办的第三届“中国经济论坛”周四（11日）在华盛顿举行，中美贸易前景成为当天讨论的热点议题。多位与会的专家表示，中美如果爆发贸易战，将导致“双输”局面。

中新社报道，中国金融四十人论坛高级研究员哈继铭表示，中美互为重要贸易伙伴，经济上的相互依存度不断升高。从数据上看，在货物贸易方面，中国对美国存在顺差，在服务贸易方面，美国对中国存在顺差。他认为，如果以制裁方式解决贸易摩擦，双方都会受到损失。

PIIE高级研究员鲍恩则表示，他对特朗普政府针对中国发起的多项贸易调查感到担忧。他说，贸易战不符合双方的利益，贸易战没有赢家，只有“双输”。他认为，贸易问题须两国协商解决。

对于中国可能以减持美债进行反制的猜测，PIIE高级研究员拉迪指出，他不认为中国会这么做。他说，作为美国的重要债权国，大规模抛售美债将会使中国受到损失。

PIIE高级研究员肖特则说，随着美中经济关系的不断加深，出现贸易摩擦升温的情况实属正常。他认为，两国在短期内不会就贸易问题达成双边协议，但美中在电子商务、服务业等领域有很大的合作空间，两国可以在更广泛的领域找到共同利益。

世界银行前首席经济学家、中国金融四十人论坛学术顾问林毅夫在论坛上表示，中国特色社会主义进入新时代后，中国将坚持深化改革，经济将保持较高增速，中美互利共赢的经贸关系仍然具备良好基础。他还表示，中国将会给世界做出更多贡献，中国将在国际舞台上获得更多发言权，中国经验将会使众多发展中国家受益。

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