历史学家张鸣：应该让“文革”史进入教科书

近日，网上有文章称新版历史教科书删去“文化大革命”一课。人民教育出版社10日晚间回应称，统编初中历史教材八年级下册专题讲述了“文化大革命”，将在2018年3月春季学期投入使用。

历史学家张鸣曾在中青网上发表文章指出，应该让“文革”史进入教科书。

文章指出，在众多年轻人心目中，“文革”已经成为一个被全然忘却的历史符号——能记住这个符号，就已经不错了，很多人连这个符号都忘掉了。在2012年，中国青年报就曾提到应该让这段历史进入教科书。因为这是中国青年应该铭记的历史，是这个民族最该吸取教训的历史。

文章指出，彻底否定“文革”是写入中央决议的。但是，“文革”的幽灵，却一直在中国徘徊。近些年来，这幽灵似乎变成了阴影，时不时地就出现在人们的上空。一些学者公然为“文革”张目，这样的翻案文字，公然出版。至于网上的翻案呼声，更是此起彼伏。在一些人眼里，“文革”就是一段美好的时光，是民主的岁月，是贪官污吏的地狱。

文章称，应该承认，自打有关“文革”的历史决议出台之后，就体制而言，的确已对“文革”有深刻的认知，也没有什么人希望“文革”重演。但是，有关“文革”的历史，却变得讳莫如深。不仅研究“文革”成为禁区，连涉及“文革”的有关文艺作品，也成了禁区。

文章写道，刻意回避的结果，是很多年轻人对那段惨痛的历史全然不知，甚至对其有莫名其妙的景仰与缅怀。“文革”复归的危险，实在值得警惕。一方面，有意识的群体失语，让惨痛的历史被淡忘，让越来越多的年轻人对其一无所知；另一方面，一些别有用心者，将其打扮成了天使，让“文革”复归再次成为笼罩于人们心头的梦魇。

文章最后写道，当务之急，是马上动手充实教科书，把现有研究已经证实了的“文革”的灾难，原原本本告诉后代，不要只是抽象的几句话，而是有血有肉的历史描绘，有具体数据的历史事实。同时，重启“文革”的研究，开放“文革”的文化讨论和艺术再现，不要让后代再误以为“文革”是一种美好的经历；让很多对“文革”怀有理想化情结的人们，逐步认清“文革”的真面目。

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