台参谋总长谈导弹突击艇构想：来自雄三误射事件启发

台湾国防部参谋本部准备建构60艘装备两枚雄二反舰飞弹、外型如同游艇民船的微型飞弹突击艇战力，这是参谋总长李喜明的构想，消息传出后引发军内军外不同解读，甚至批评嘲讽。李喜明昨日前往国防大学为所有国军指参学院师生上课时表示，他“坚持作对的事”。他说，从雄三误射事件，他体会到“有些系统不用出海也可以远距歼灭敌军舰艇”，当“决战时刻”来临，60艘飞弹突击艇，将成为60个沿海港内发射阵地，这正是“以小搏大 不对称”的战法。他的构想获得不少将领与学官的认同。

据联合新闻网报道，李喜明昨日前往国防大学，以近3个小时，向军队高阶指参师生细心讲述他耗费近10年所构思的防卫作战“战术战法”，提及他主张的微型飞弹突击艇，他说对于外界批评嘲讽，他很遗憾，但是坚持做对的事。

据转述，李喜明说，他从雄三误射事件，体会到有些系统“不用出海也可以远距歼灭敌军舰艇”。60艘排水量40余吨的海军微型飞弹突击艇，平日进驻各商港或渔港，无疑就是60个沿海港内的飞弹发射阵地；而一旦出海接战，以其规划中50海里的作战半径，等于又延伸了岸置反舰飞弹近50海里的射程。他认为，这种狼群战术，敌军是防不胜防的，这也正是以小搏大，不对称的战法。

李喜明透露，微型飞弹突击艇出海跑不远，就在陆基观通与指管范围与制海火力支援范围之内，所以艇上无须配备复杂的战斗系统，而因为就在近海作战，其实也不用考虑海峡的风浪，甚至不出港也能接战。这种船唯一考量低空的威胁，可用人携式刺针飞弹来因应。

但李喜明强调，不对称、非正规的手段不能到处用，各军种基本战力与传统部队仍然必须建构，“非正规、不对称”是采零和理论，“只能用在决战时刻”。

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