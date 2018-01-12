教宗关切移民 蔡英文：台湾即是移民血泪奋斗史

台湾总统蔡英文日前致函天主教教宗方济各（Pope Francis），响应教宗“2018年世界和平日文告”。蔡英文向方济各表示，圣座于2018年世界和平日文告，以“移民与难民：寻找和平的男女”为题，吁请各国以“充满信心的眼光”看待全球迁徙现象，勿视其为威胁，而是建设和平未来的机会；衡诸当前国际局势，移民与难民受压迫的悲剧时有所闻，她深感钦佩与认同。

据台湾自由时报报道，蔡英文表示，许多移民往往出于绝望，必须冒险离乡背井，因为原本的居所已无法提供安全的保护与生存发展的机会。对此，台湾人民特别能感同身受，因为回顾台湾过去的发展，即是一页页移民奋斗的血泪史。

蔡英文指出，台湾早期多为南岛族群，第一波大规模移民潮始于3百年前，这群“唐山过台湾”的先祖迫于穷困，冒险渡过俗称“黑水沟”的台湾海峡。另一波移民潮发生在1949年，肇因于战乱，约2百万人被迫逃离中国大陆来台。

她表示，不论移民的缘由是贫穷或战乱，这些先民落脚台湾后，胼手胝足、共同奋斗，都成为这块土地的一份子。台湾作为移民社会，族群融合与意识形态冲突是无法避免的课题，但我们经历艰辛的民主转型，已蜕变为华人世界民主自由的典范。透过民主机制，不同族群的声音都能自由表达，宗教自由、人身安全等基本人权也皆能获得保障，这是台湾人民共有最珍贵的资产。

蔡英文最后表示，在全球化的趋势中，族群多元与文化融合已成社会发展的优势，尤其国家进步富强的关键之一乃是兼容并蓄。她由衷期盼，圣座的和平日文告如暮鼓晨钟，不但在世界各地引发迴响，更进而促成全球各国展开具体行动，祈拯救受压迫的移民与难民于水火之中。

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