特首选战为去年香港最热话题 二三位是七警案DQ事件

有研究中心今日公布调查，调查分析去年香港各大Facebook媒体专页，依网民对事件的关注度，发现政治话题居“热度值”榜首三位，首位为“特首选举”。中心指出，调查结果反映港人关心政治。

据星岛日报报道，民意观察研究中心公布“2017年热门帖文及话题：Facebook 媒体专页分析”调查，分析125个Facebook 媒体专页，按帖文的心情选项数目、回帖数及分享数，计算出帖文的“热度值”。调查发现去年首三个热门话题皆为政治议题，首位为“特首选举”，总热度值达3000多万。其余两位分别是“七警案”及“宣誓风波(DQ)”，热度值为1200多万及700多万。

调查又就部份话题进行关键词分析，特首候选人“薯片”、“淋病”均上榜首百个关键词内。民意观察研究中心副主席陈伟强认为，“中央”一词的频数达40000多个，比“选委”一词的频数多出约2000个，反映部份网民认为中央在特首选举中扮演的角色较重。他又指出，民意一词的频数只有近 20000个，“网民似乎觉得在这场选举中，民意的影响力不高。”

在热门话题排行榜首十位中，有八个为政治议题。民意观察研究中心主席邓咏骏表示，对调查结果不感意外，“大家都好政治，没有甚么是意料之外。”

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