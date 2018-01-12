雪乡宰客旅店悄悄迎客？林业局：还在整顿

12日，有媒体报道，“赵家大院拆了旧招牌悄悄接客，一晚住宿费300元”。黑龙江大海林林业局宣传部门相关负责人就此事回应称，赵家大院没有换新招牌，其“威虎寨”招牌之前就有，“没被处罚前的全称应读为‘威虎寨赵家大院’”。

据封面新闻报道，至于其此前被查出的卫生和消防问题是否已整改并通过验收、是否能恢复营业、目前是不是在偷偷营业等问题，该负责人短信回复：“还在整顿”。

去年12月29日，网友“一木行”发文称，元旦前和家人去雪乡旅游，入住一家名叫赵家大院的客栈时，遭遇宰客，被老板强行补差价。该网友的发帖引发广泛关注，雪乡被众多游客“吐槽”。

今年1月3日，“赵家大院””被主管部门处于5.9万余元罚款、停业整顿、列入家庭旅馆“黑名单”，同时还查出其在卫生及消防方面存在问题，主管部门责令其限期整改。

然而，近日，钱江晚报记者赶赴当地采访发现，“赵家大院”换了“威虎寨”的招牌，仍在悄悄营业，其中一间房内住着四五位客人，老板还与记者谈了300元住一晚的价格。

针对此事，1月12日，封面新闻记者致电大海林林业地区旅游局，负责对外宣传工作的田姓工作人员表示，“赵家大院在悄悄营业”一事，他也是看了报道才知道，他所了解的情况是，“威虎寨”招牌之前就有，“‘威虎寨’三个字在上面，‘赵家大院’四个字在下面，没被处罚前的全称应读为‘威虎寨赵家大院’”。记者通过国家企业信息公示系统(黑龙江)查询，却并未查到“赵家大院”的信息。

此后，田姓工作人员向记者提供了大海林林业局宣传部门崔姓负责人的联系方式，表示“崔部长应该了解详细情况”。记者致电崔姓负责人，对方未接听，发去“赵家大院被查出的卫生和消防问题是否已整改完成并通过验收、是否能恢复营业、目前是不是在悄悄营业”等采访问题，他回复：“还在整顿”。

免费试阅14天