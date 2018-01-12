近十年10家撤出 台湾成外资寿险经营坟场

苏黎世保险集团去年1月把台湾产险子公司卖给和泰汽车集团后，如今再传出全面撤出台湾的消息。近十年退出台湾市场的外商寿险公司已有10家，大型寿险公司主管感叹，“台湾几乎成为外商寿险公司经营坟场”。

据台湾经济日报报道，自2008年金融海啸以来，外商寿险业陆续撤离台湾，至今已有10家退出，包含苏黎世人寿、ING安泰人寿、荷商全球人寿、美国AIG集团、宏利人寿、美商大都会人寿、美国纽约人寿、汇丰人寿等。这些外商寿险大多直接出场，由本地公司接手，并概括承受所有保单。

报道引述外商寿险公司主管说法指出，除了外界常说的市占率低、欧美会计制度较严等因素外，最重要的是“政府机关长期漠视”，认为台湾寿险市场本土化、集团化、欠缺外资带动，保单欠缺创新动力，让台湾几乎成为外商寿险公司经营的坟场，撤台悲歌写不完。

这10多年外商来来去去，只有安盛及苏黎世2大集团是“二进二出”台湾市场，苏黎世国际人寿在2014年3月7日停止受理新保单后，就等于终止在台营业。2017年底苏黎世国际人寿已无任何一张有效保单，即保户都已解约、脱退，苏黎世国际人寿于9日在其网站宣布将进行清算。

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