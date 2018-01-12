环球时报批法媒对中国打人权牌：这是强迫症

法国总统马克龙星期三结束对中国的访问返回欧洲，他在北京期间并未公开谈及所谓“中国人权问题”。中国官媒《环球时报》今日发表社评文章称，一些法国及欧洲媒体觉得这与马克龙面对俄总统普京和土耳其总统埃尔多安时直率进行批评很不一样，忿忿不平。在文中，环球时报批评道，“这近乎一种集体强迫症”，为“要给中国一个下马威”。

这篇题为《强撑着对中国打人权牌，这是强迫症》的社论表示，这原本就是一种文化傲慢，当西方遭到新兴国家发展竞争的挑战时，这种傲慢因为受到刺激被进一步放大，成了怪癖一般的固执。

文章称，人权话题成为欧洲不少人面对中国保持优越感的为数不多的心理筹码之一。其实看看欧洲有多少严重的人权问题，他们解决得并不好，完全是一种自顾不暇的局面。但他们仍有闲情逸致对中国指手画脚。这近乎一种集体强迫症，不在人权问题上冲中国装装蒜，他们就会憋得像几个星期没有找到人说话的长舌妇一样难受。

对此，文章批评道，这并非谈人权，“分明是要给中国一个下马威，要以此找法国和欧洲国家的‘面儿’。”

文章认为欧洲部分政客、人权组织和媒体其实是想告诉中国：我们的政治制度比你们好，我们的文化和价值观更加高贵，我们的一切都是香奈儿和LV级别的，你们应该膜拜我们。但法国是个精致的盆景，中国是参天大树;法国是草坪，中国是旷野。中国的确很尊重并喜欢法国，但中国会以自己的方式前进，呼唤共同遵守彼此相互学习、同时也相互尊重的逻辑。

最后，文章认为，中国当然有自己的人权问题，就像西方国家也有它们的人权问题一样。改善人权无止境，但中国不接受西方试图强加给中国的特定人权游戏。其实人权这手牌西方越来越朝中国打不下去了，因为越来越多的主牌、同花顺已经抓到中国的手里。西方早一些改弦更张，会早一些扭转被动。

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