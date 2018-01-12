达美航空回应将西藏列为“国家”：错误页面已更正

针对达美航空官网存在将西藏列为“国家”的情况，达美航空今日称：错误页面已第一时间更正。

据澎湃新闻报道，1月12日午间，达美航空中国方面公关总监称，错误页面已第一时间更正。

记者查询达美航空中英文官网看到，在中文官网“意见或投诉”链接中，选择国家一栏的文字提示已变为“COUNTRIES & TERRITORIES”，即国家和地区。其中，澳门和香港均已加上“中国”前缀，西藏已撤下，台湾依然被单列。

英文官网中，选择国家一栏的文字提示同改为“COUNTRIES & TERRITORIES”。其中，“HongKong”、“Macau”、“Taiwan”与“China”同在列，“Tibet”已撤下。

对于此前发生西藏单列入“国家”的原因，上述公关总监称，原因还未知。

此前报道称，12日早间，达美航空中文官网右上角意见或投诉链接中，“选择国家”一栏里出现了和“中国”并列的“西藏”，同样被并列的还有“台湾”。但该菜单栏未显示“国家或地区”字样，仅写明为“国家”。

此外，在达美航空英文官网上，在选择国家一栏里，“Tibet”、“HongKong”、“Macau”、“Taiwan”均在列，并与“China”并列出现。

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