上海网信办责令ZARA美敦力整改：更正涉台错误信息

上海市网信办今日责令ZARA、美敦力两家网站立即更改违法违规内容，并于今晚（12日）18时前在官方网站刊发致歉声明。

据澎湃新闻报道，据媒体报道和网民举报，经上海市网信办核实，zara网站“JION LIFE”栏目下的“收取衣服”选项介绍中，将台湾称为“国家”；美敦力网站“国家”选项中，有“中华民国（TAIWAN）”字样，并与其他国家并列。

上海市网信办1月12日向zara.cn运营主体爱特思电子商务（上海）有限公司、medtronic.com运营主体美敦力（上海）管理有限公司发出《互联网站整改通知书》，责令两家网站立即更改违法违规内容，并于今晚（12日）18时前在官方网站刊发致歉声明。同时要求两家网站全面自查，进一步加强官方网站及APP信息内容合法性审查和管理，按时提交书面整改报告。上海市网信办将视整改情况作进一步处理。

上海市网信办相关负责人严肃指出，网络空间不是法外之地，跨国企业应遵守中国互联网相关法律法规，做到合法合规运营。上海市网信办将加大对互联网违法违规信息的整治力度，同时欢迎社会各界、广大网民据实举报，共同维护良好网络舆论生态。

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