台北市长选举 蒋万安否认吴敦义指定其参选

国民党立委蒋万安被认为是该党挑战台北市长大位的强棒，对于外传党主席吴敦义属意征召他出战北市，让另一名参选人丁守中很不满，蒋万安今强调这些都是恶劣的不实传言，他一直都是支持初选采全民调，不应再有征召、协调等破坏党内民主的方式。

据台湾自由时报报道，国民党立委蒋万安今偕6岁的儿子蒋得立，出席党中央妇女部举办的潮T发表记者会，父子首度同台公开亮相，会后媒体堵访蒋万安，访问有关台北市长选举之议题。

记者提问，民进党秘书长洪耀福说蒋万安是国民党主席吴敦义爱将，国民党也将指定蒋参选，甚至有人认为蒋是在等黄袍加身。蒋万安说，这纯粹是个人臆测及恶意放话，国民党绝对会透过公平的初选机制推候选人，没所谓布局的问题。

媒体追问外传丁守中对党中央征召蒋万安感到不平衡，蒋表示对这些外界放话很不满，都是非常恶劣的不实传言，他过去一直讲，国民党未来在任何选举只要有两人以上表态，就一定要透过初选，不应再有协调、征召等破坏党内民主的方式。

蒋万安强调，他支持初选透过全民调，是因为全民调才能推出最符合全民期待的候选人，因正式选举并非只有党内投票，且透过全民调，才能让国民党推出最强候选人，他认为党中央对此基调已经定调，他也支持。

最后，媒体突然问蒋得立，是否支持父亲蒋万安参选台北市长，蒋万安闻之，赶紧笑着抱起儿子往外走，但蒋得立也脱口而出说“好”，逗得一旁党籍委员柯志恩等人哈哈大笑，帮着蒋得立喊“爸爸冻蒜（当选）！”

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