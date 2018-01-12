林浊水：蔡英文2020若坚持参选　柯文哲渔翁得利

最新民调指，台湾地区领导人蔡英文民望已低到民众多数不支持她连任，民进党前立委林浊水直指，民进党若要继续保有执政权，只有让赖清德参选才有可能，但赖清德已表明2020绝不参加大选，若蔡英文2020坚持参选，会以非常小的差距落后柯文哲、朱立伦2人。

中通社报道，林浊水表示，民进党内有拉抬蔡英文声势的盘算，那就是蔡赖配。蔡赖配这个盘算，风险代价都高得不得了。原因是，这样的选举，是告诉民众将来台湾真正的领袖是赖清德，蔡英文是不管事的、备位的，所以大家不欣赏她没关系，这实在太难想像了。

另外，赖清德若成为副领导人候选人，实际上是在告诉民众，一旦蔡英文连任，“阁揆”就要换人做了，只是台湾17年来已换了13位“阁揆”。

林浊水指出，最近几份民调都指出，蔡英文声望持续下跌，朱立伦却上扬，在这趋势下，假如赖清德坚持不参加2020大选，势必造成民进党甚至整个泛绿上上下下集体大恐慌，届时，泛绿内部力挺柯文哲保政权的声浪难免高涨。若蔡英文2020坚持参选，选情依民调的结果是，在蔡、柯、朱三足鼎立之下，蔡英文会以非常小差距落后另外两人，其中柯30.0%，朱29.8%，蔡29.0%。泛绿虽然惊险侥幸保住政权，但是执政的很可能将不是民进党。

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