恒生指数再升292点 创逾十年收市新高

港股今日进一步升穿31400点水平，再创逾十年新高，并缔造14日连升的纪录。

据中新社报道，隔夜美国三大指数创收市新高，承接升势恒指高开177点，早段先升后降。内地宣布去年按人民币计，进口按年增18.7%，出口增10.8%。在中资股支撑下，恒指午后走势向好，突破上午高位，收市竞价时段更进一步飙高至31412点，以全日高位收市，升292点，升幅0.94%，创逾十年收市新高，是连续第14个交易日连升。大市成交额1389亿港元（约235.5亿新元）。国企指数报12468点，升173点，升幅1.41%。

腾讯全日急升2.98%，成交居首达83.81亿港元，单一股份贡献恒指91点升幅。中国平安上涨3.4%，为表现最好蓝筹股，及成交第二大股份。

有媒体报道指，有文件显示，中国平安旗下陆金所拟本月底递交上市申请，4月赴港上市，估值约600亿美元，仅次于同样曾经传有意上市的蚂蚁金服，并已超过众安在线及京东金融。

民众证券董事总经理郭思治表示，港股论技术性已属于超买，但是资金入市态度仍然积极，整个1月份成交金额明确增加，所以即使超买，当大市需消化时，可能会出现升得多的股份略见回吐，落后的股份则接力而上的局面。

银河证券业务发展董事罗尚沛表示，下星期至月底时，恒指有机会上试32000点位置。现在市场资金的焦点在几只股份上，包括港交所、腾讯、平安和汇丰控股，所以只要这些股份可以继续吸收资金，就对大盘有较大的稳定作用。

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