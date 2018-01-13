中外产官学界人士：中国新能源市场前景广阔

甫就任中华全国工商业联合会新能源商会会长的钟宝申12日表示，能源发展面临促进经济增长和应对气候变化的双重任务，“发展新能源已成为大势所趋”。

据中新社报道，2018中国新能源商会新春联谊会在北京举行。钟宝申在致欢迎辞时强调，新能源产业的前景广阔。他援引官方数据表示，2017年中国可再生能源发电装机容量为6.56亿千瓦，新增装机规模占全球增量的40%。从2016年开始，中国已经成为世界上最大的可再生能源生产国和消费国，而新能源在其中扮演重要角色。

“与2016年相比，去年全球新能源产业投资的增长并不显著，但中国市场却表现亮眼。”彭博新能源财经高级分析员寇楠楠提到，2017年前三季度国际光伏产业投资同比增长25%，而中国市场是主要的增长来源。

国家发展改革委能源研究所副所长王仲颖在联谊会上，将能源对经济的意义比作人们的一日三餐。“目前发达国家‘三餐’的量趋于稳定，而我们的需求量还在不断上升。”他强调，除了提高能源利用效率、减少单位生产的能耗之外，更重要的是调整能源供应结构，增加新能源的占比。

近年来，蓬勃增长的新能源产业，也为中外经贸往来、企业合作创造了新的契机。应邀出席本次联谊会的澳大利亚驻华使馆商务参赞马炎提到，澳中之间的经贸联系紧密，其中包括新能源产业。目前，中国国家电力投资集团等企业在澳大利亚建有百万千瓦级的风力发电站。

马炎认为，澳中两国新能源产业的互补性强。中国新能源市场前景广阔；而澳大利亚的风能、太阳能资源丰富，并具有世界级的新能源研究水平。他亦表示，愿意为中方企业提供政策和信息服务，搭建澳中新能源企业合作的桥梁。

除了澳大利亚，来自丹麦、印度和挪威等多国代表都在联谊会上发言，并分别表达了与中国在新能源产业方面开展合作的意愿。

免费试阅14天