阿里巴巴再次被美国批评网上售假

阿里巴巴再次登上美国的售假市场黑名单，也是美国和中国之间关系日益紧张的另一个迹象。

据彭博社报道，美国贸易代表办公室周五发布“恶名市场”名单，其中包括阿里巴巴的淘宝，理由是较高的假冒和盗版产品报告量。该机构承认阿里巴巴已经采取了一些措施，以便于撤除假货，同时也表示：“据报称执法程序仍然繁琐，不足以根除该平台上销售假冒产品”。

对此，阿里巴巴总裁Mike Evans在一篇博客文章中表示，该公司登上恶名市场名单“并不能准确反映阿里巴巴在保护品牌和知识产权方面取得的成绩，不得不说这是一个有着严重缺陷、偏见和政治化的过程。”

随着中国经济持续快速增长、中国企业向海外扩张，中美之间的贸易紧张关系正在升温。中资收购美国公司的行动最近受到立法机构的阻挠。阿里巴巴联合创始人马云控制的中国金融服务企业蚂蚁金服收购速汇金的交易就未能赢得美国外国投资委员会的批准。

美国贸易代表的决定对阿里巴巴国际扩张战略是一个打击，这个战略依赖于该公司赢得美国和全球品牌的信任。阿里巴巴主宰中国的电子商务市场，但在美国仍然是小角色。

阿里巴巴表示，从2016年9月至2017年8月，超过23万家淘宝商店被关闭。该公司还提供线索，引导执法部门逮捕1000多人、关闭近1000个制假售假窝点。



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