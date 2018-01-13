英媒称运20已批量交付中国空军 满足战略空运需1000架

2017年12月9日的商业卫星图像显示，至少又有3架西安飞机工业集团制造的运-20运输机列装中国人民解放军空军。

中新网引述英国《简氏防务周刊》网站1月11日报道称，欧洲空中客车防务与航天公司的图像显示，成都附近的空军某基地有5架运-20运输机。

图像显示，有5架运-20运输机在中国西南部四川省成都附近的空军某基地排成一排。众所周知，中国人民解放军空军的首批两架运-20于2016年6月交付空军某基地，经过近10年的设计、研发和试飞的运-20后于1个月后正式服役。

报道称，鉴于2017年7月捕捉到的该空军基地的卫星图像仅显示了两架运-20，因此其余的3架运-20很可能是2017年7月到12月之间抵达空军某基地的。

据英国《简氏世界航空年鉴》称，47米长的运-20最大起飞重量约为220吨，航程达2000英里(最大有效载荷情况下)。

本土设计和研发的这一运输机于2013年1月首飞，2014年11月在珠海举行的第十届中国国际航空航天博览会上首次亮相。

中国媒体2014年7月报道，中国国防大学一份有关军民融合的报告呼吁制造400架运-20飞机。

报道引述了一位据称是中国航空工业总公司的一位官员的说法，后者表示，中国人民解放军空军需要1000多架运-20来满足战略空运的需要，中国还计划建造与安东诺夫安-225“梦想式”运输机大小差不多的运输机。

报道称，尽管官方没有披露具体细节，但国家媒体报道称，采用4台涡轮扇发动机的运-20设计载重66吨，若是载重51吨，其航程可达5200公里。运-20的其他型号最终可能能够执行空中加油、电子战/情报收集以及空中预警和控制等其他任务。

报道称，俄罗斯和乌克兰安东诺夫设计局的工程师据称曾担任运-20的设计顾问，使得运-20的外形与安东诺夫安安-70相似。运-20的外形还与美国设计的波音C-17“全球霸王III”类似。

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