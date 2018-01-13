今起尼泊尔用上中国网络 印媒：将终结印度的“垄断地位”

中国电信集团公司与尼泊尔电信公司12日在尼泊尔首都加德满都举行两国跨境光缆开通仪式，尼泊尔正式经由中国线路接入互联网。

据新华社报道，这条陆地光缆经中国西藏进入尼泊尔境内。尼泊尔电信公司总经理卡米尼·拉杰班达里在开通仪式上说，通过多种渠道与全球网络互联，对确保尼泊尔网络服务质量至关重要。

尼泊尔信息和通信部部长莫汉·巴斯内特说，开通尼中跨境光缆是尼泊尔互联网基础设施发展的一个“里程碑”，将进一步深化尼中世代友好关系。

中国驻尼泊尔大使于红也表示，这将进一步密切中尼关系，为两国带来更多商机。

此前，尼泊尔完全依赖印度的海底光缆接入互联网，但入住当地星级酒店的外国客人常抱怨网速缓慢。尼泊尔电信局2017年3月公布的数字显示，尼泊尔全国约58％的人口能够接入互联网。

人民日报客户端引述了印度媒体报道，《印度快报》称，这一工程将终结印度在尼泊尔互联网领域的“垄断地位”，印度《国际财经时报》则用“宽带外交”形容此事，认为此举将促进尼泊尔互联网基础设施的发展，使其更具“独立性”。尼泊尔《喜马拉雅时报》报道，中国互联网的开通为满足尼泊尔互联网日益增长需求提供了替代来源国，提高了尼泊尔国内电信运营商竞争力。尼泊尔《共和报》报道，即便来自印度的互联网中断，来自中国的互联网同样能让尼泊尔用上不间断的网络服务。开通中国互联网让尼泊尔有了更多选择，尼泊尔可以从中国方向购买互联网接入宽带。

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