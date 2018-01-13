万豪称已与外包商解约并解雇涉事员工

国家旅游局有关负责人12日约谈万豪亚太区负责人，强调中国主权和领土完整红线不容挑战，不可逾越。万豪集团亚太区负责人承认错误并做出整改保证，目前已与涉事外包公司解约并停职一名涉事员工。

新华网报道，12日上午，国家旅游局副局长王晓峰约谈万豪国际集团亚太区总裁及董事总经理施康瑞，指出万豪国际集团把西藏和港澳台地区列为“国家”，无视中国主权和领土完整及法律红线，严重伤害了中国人民感情。国家旅游局注意到万豪国际集团道歉后，万豪仍为“藏独”点赞，使得中国公众对道歉的真诚度产生了疑问，要求万豪立即采取有效措施，查实后进一步对外公布调查结果。

王晓峰强调，在华经营需要严格按照中国法律法规行事，绝不允许有任何挑战中国法律红线的活动；要求万豪积极配合中国有关部门的调查，诚恳接受处罚，同时对网站和APP全面进行隐患排查，深刻吸取此次事件的教训，消除事件造成的负面影响。

施康瑞再次为伤害中国人民的感情而诚恳致歉。他说，此次万豪礼赏问卷是万豪国际集团聘用了第三方外包商发出的，万豪的工作人员未审核下拉菜单，“目前我们已经和这个第三方外包商解除合同。另外由于个别员工的过失，我们的官方账号错误地点赞了支持西藏独立的推文，误导了公众。目前已经对这名员工进行停职并依程序解雇。从11日晚6点起，万豪关闭了中文网站。由于万豪APP后台是同时在全球运营，我们也已关闭了全球的万豪APP。”

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