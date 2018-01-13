内蒙古自曝家丑挤水分　包头市2017年财政收入腰斩

中国内蒙古自治区“自曝家丑”近日承认经济数据造假一事引发关注。自治区政府坦承财政收入存在虚增空转现象，部分旗县区工业增加值存在水分，并调整了近两年的相关数据。，包头市2017年的财政数据在此轮“挤水分”下直接从2016年的271.2亿元人民币（约55.63亿新元，下同）降至137.6亿元，同比下降接近5成。

据澎湃新闻报道，在1月3日的中共内蒙古自治区第十届委员会第五次全体会议暨全区经济工作会议上，内蒙古党政主要负责同志坦言有些经济数据不实，包括自治区政府财政收入虚增空转，部分旗县区工业增加值存在水分。

空转是指财政部门先将财政资金以支出形式拨付到缴款单位或财政收入征收单位，然后再将这些单位收到的财政拨款以税款、行政性收费等各种名义（无实际收入来源）再次征收入库，如此反复循环，形成财政收入虚增。较为常见的路径是财政部门内部空转，即拨款至下级财政部门或财政部门所管理的其他账户进行空转。

中国内蒙古经济数据“挤水分”，经财政审计部门反复核算后，调减2016年一般公共预算收入530亿元，占总量的26.3%，同时调整了2017年收支预算预期目标。调减后，2017年全区一般公共预算收入1703.4亿元，比2016年公布数据下降14.4%，剔除虚增空转因素后同比增长14.6%；经过初步认定，应核减2016年规模以上工业增加值2900亿元，占全部工业增加值的40%，2016年地区生产总值基数也相应核减。

澎湃新闻查阅相关统计数据发现，2017年内蒙古不少盟市财政收入均有所下降，降幅最大的是包头市，高达47.9%。据最新数据，2017年，包头市一般公共预算收入完成137.6亿元，同口径减少126.7亿元，下降47.9%。查询以往资料可知，2016年，包头市一般公共预算收入为271.2亿元，比上年增长7.5%。

值得一提的是，依最新统计数据可算得包头市2016年财政收入为137.6+126.7=264.3亿元，比旧有统计结果的271.2亿元减少了6.9亿元。

2017年，其余个别盟市财政收入也出现了不同程度的降低。呼和浩特市一般公共预算收入累计完成201.63亿元，比上年同期减少60.17亿元，降低22.98%。鄂尔多斯市一般公共财政预算收入完成356.8亿元，下降20.6%，但自治区财政厅同时提到，“同口径增长1%”，可知2017年数据是使用“挤水分”后口径统计得出。

包头、呼和浩特财政收入均有显着下降，也就不难理解为什么内蒙古自治区党委在1月3日的全区经济工作会议上表态要坚决叫停包头地铁项目和呼和浩特地铁3、4、5号线项目了。

这是内蒙古官方首次承认叫停包头市地铁项目。2017年11月曾有媒体报道，包头地铁开工不足百日便被叫停。按照2016年国家发展改革委批复的《国家发展改革委关于印发包头市城市轨道交通第一期建设规划（2016-2022年）的通知》，包头市地铁近期建设项目总投资为305.52亿元，其中资本金占 40%，计122.21 亿元，由包头市财政资金筹措，资本金以外的资金采用国内银行贷款等融资方式解决。

除包头地铁、呼和浩特地铁外，内蒙古还先后叫停了呼和浩特新机场、呼和浩特至鄂尔多斯高速公路等多项大型基建项目。

2017年6月，中央纪委监察部网站公布中央巡视组对内蒙古、吉林、云南、陕西等4个省区开展巡视“回头看”的结果，在表述内蒙古和吉林的问题时，都提到“有的地方经济数据造假”。

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