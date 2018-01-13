腾讯拟发债　分析人士料交易价格将与阿里巴巴债券接近

腾讯控股自2015年以来首次重返美元债券发行市场，计划分四部分发行不超过50亿美元（约66.18亿新元，下同）债券，不禁使人将其与互联网巨头阿里巴巴集团的债券做一番对比。

据彭博社报道，一位了解发债内情的人士透露，腾讯部分债券的发行价格可能会比阿里巴巴类似债券便宜。该人士因发债细节未公开而要求匿名。

根据彭博汇编的数据，腾讯计划发行5年、10年和20年期债券，并且此次发债规模可能是该公司历史上最大的一次。预计穆迪投资者服务公司将给予腾讯新债券A2的信用评级，比阿里巴巴债券的评级低一档。

野村控股周四在一份研究报告中表示，与阿里巴巴相比，腾讯的净现金头寸较低，总杠杆水平略高。野村分析师写道：“我们认为，新零售业务策略促使阿里巴巴大肆收购，将会缩小它们之间信贷指标的差异。”

上述知情人士称，腾讯5年、10年和20年固定利率债券的定价可能在美国国债收益率水平基础上分别上浮大约70、110、110个基点，相比之下，最初指导价分别为大约95、130和135个基点。

该人士表示，据称此次债券发行已经获得了总计超过410亿美元的认购，但10年期部分最获青睐。

交易价格接近

“虽然腾讯和阿里巴巴业务领域不同，但随着投资者认识到中国向科技驱动经济转变的过程中双方各有所长，它们的债券交易价格可能会靠近，”百达驻香港的的大中华债券主管Cary Yeung表示。

彭博数据显示，腾讯上一次发行美元债券是在2015年，当时发行了21亿美元债券，之前一年曾发债25亿美元；到2018年9月30日，该公司有210亿元人民币（32亿美元）债务到期。

“我们的目标是以最符合我们需求的模式来设计债券发行结构，”腾讯在回复彭博询问的电子邮件中表示。 “我们会在适当的时候公布债券结构的细节。”

“我们认为腾讯信用状况强劲，这反映在其评级和当前的价差水平之中，” 法国巴黎资产的新兴市场债投资组合经理Alaa Bushehri表示。



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