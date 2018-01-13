中国治污大战传捷报 京津空气质量显著提高

随着北京地区的污染水平大幅下降，中国治理雾霾的努力看到了成功的迹象。

据彭博社报道，绿色和平东亚分部周四发布的报告称，北京、天津和周边26个城市第四季度PM2.5浓度同比下降33%，其中北京的PM2.5浓度下降了54%。此前，中国政府去年强制要求数百万家庭和企业停用煤炭，改用更清洁的天然气。

更加湛蓝的天空也有代价。大范围改用天然气，导致天然气供应短缺，使得很多家庭没有取暖、诸多工厂关闭。不过，在Sanford C. Bernstein & Co.看来，空气质量改善是国家主席习近平的胜利，禁煤措施可能会继续下去。

Bernstein分析师Neil Beveridge等人在周四的一份报告中称，煤改气显著降低了污染，虽然在实施中存在问题，但这个计划正在取得成果。

煤改气是治理城市雾霾的举措之一，此外还有关闭老旧或非法的钢铁厂、煤矿和铝冶炼厂。最新政府数据显示，截至10月底，天然气需求同比增长了19%。Beveridge写道，由于北京方面坚持煤改气，今年的天然气消费可能会增长15%。

向更清洁取暖燃料的转变也带来了问题。在11月和12月，由于部分地区天然气短缺，迫使政府暂停工厂供气，优先供应居民用户，并且某些情况下允许居民重新烧煤。

不过，国家发改委下属能源研究所的研究员姜克隽表示，煤改气的负面效应相对较小，值得推广和启动核电建设。

国家发改委12月份公布，按照规划，到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤1.5亿吨。未来将大力推进可再生能源、生物质清洁能源、太阳能、天然气、电力、工业余热、清洁煤集中供暖等供暖方式。

绿色和平组织驻北京的能源分析师Lauri Myllyvirta在电话中说，除了减少家庭用煤，减少工业排放和有利的天气条件也促成了北京及周边地区污染水平的大幅下降。

绿色和平的数据显示，全国范围的空气质量改善则不是那么显著，2017年的PM2.5水平同比下降4.5%。

新鸿基金融驻北京的能源专家田苗表示，随着政府更彻底地实施煤改气，可以预计2018年冬天更洁净。



免费试阅14天