郑若骅事件 立法会内务委员会决不跟进

律政司司长郑若骅僭建风波闹得满城风雨，立法会内务委员会昨日开会，民主派要求郑若骅到立法会全盘交代事件，但建制派认为郑若骅已做足补救工夫，不应把事件高度政治化。内会主席、民建联李慧琼指，过往未有传召官员到内会交代非公务事宜的先例，决定不会召开特别会议跟进。

据星岛日报报道，公民党早前去信内会要求郑若骅到立法会交代僭建事件，内会昨日花约半小时讨论，其中公民党杨岳桥称，律政司司长作为法治捍卫者，若与犯法扯上关係，内会应召开特别会议促其交代。自决派朱凯廸称，与其用“挤牙膏”式交代事件，倒不如召开会议回应公众疑问，又称事件涉及诚信问题。

不过，多名身兼行政会议成员的议员为郑若骅护航，自由党张宇人指，郑若骅已经做足补救工夫，认为她是难得的律政司长人选，而且是临危受命，应该给予机会。工联会黄国健直言，司长必须就事件交代，但内会现时高度政治化，民主派在日前的特首答问会上的表现“如狼似虎”，担心郑若骅出席会议会“遍体鳞伤”，认为毋须以内会作为平台，让民主派“残暴地表演”。

李慧琼表示，立法会没有先例处理官员非履行公务的工作，而且司法及法律事务委员会亦会邀请郑若骅出席会议，因此不会考虑内会召开特别会议。

免费试阅14天