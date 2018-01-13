蔡英文辅选千警层层保护 民怨“搞戒严”

蔡英文总统辅选，今天首站到南投中兴新村为党籍县长参选人洪国浩辅选，因为担心反年改、劳团抗议，上千名警力架起三层栅栏，将会场中兴大会堂层层保护，让假日挤满亲子的儿童公园不见儿童欢乐笑声，几名在图书馆看报老先生低声说：“中兴新村建村60年来，也没这么大阵仗管制，这是在搞戒严吗？”

据联合新闻网报道，蔡英文总统今天上午以民进党主席身份到中兴会堂为洪国浩辅选，举办“翻转南投、南投跃起三部曲”，因为反年改、劳团等网络号召“赏鹰”活动，让警方等维安单位如临大敌，动员上千名人力维安。

但是因为管制规模太大，引起居民反弹，最后维安以中兴会堂周边为核心区布置拒马、护栏管制，省府圆环、中正路、环山路则为弹性管制区，视交通情况管制人车。

今天上午省府圆环等弹性管制区，果然没看到员警在路口，但在离中兴会堂500公尺范围内，连同大操场，则布置上千名警力，南投县各警分局和保四总队等支援警力，划分责任区，每各路口都布置三层护栏，除了绿营支持者遊览车外，其余民众要进入管制区，员警都会盘问没问题才可进入。

管制区旁的儿童公园原本假日都挤满来在中部的亲子，上午虽然没有管制，却看不到父母带着孩子游玩，只有三名中兴高中学生，他们说：“假日儿童公园这么安静，还是第一次看到”。

绿营支持者进入中兴会堂前，也要通过安检门，检查衣服、皮包物件，因为参加人数不少，民进党工作人员指挥大家依序进入，不少阿公、阿嬷不耐烦“不是来参加活动吗？为何要被检查？很不自由？”也有老人家担心中兴会堂厕所不多，万一半途要上厕所很不方便。

警方沿着光华路、中学路、环山路布置人力，幸好传说中的“赏鹰团”不见踪影，员警说，今天停休参与维安，希望平安顺利，不要爆发冲突。中兴新村李姓上班族说：“为了选举造势，需要动用上千名警力维安吗？只是让辛苦了警察，小英是以党主席身份来助选，就不该动用这么多公家资源，警方值勤的费用，是否该由民进党买单？”

免费试阅14天