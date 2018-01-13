九家中国市场再入美黑名单　阿里：政治产物已失知产保护意义

美国当地时间1月12日，美国贸易代表办公室（下称USTR）发布有关2017年度知识产权保护的报告，淘宝等九家中国市场再次被列入其所谓“恶名市场”名单，占比约20%。

据澎湃新闻报道，在阿里协同社会各界更有效地将造假者绳之于法、品牌权利人和执法机构广泛点赞的今天，USTR重将淘宝列回“恶名市场”名单，使得业界普遍担忧，新的贸易壁垒又战胜了事实。

六年前，USTR将淘宝从名单上移除时已表示：该公司过去一年间做出了引人瞩目的努力，与者或行业组织展开了直接、彻底的合作，对其网站展开清理。

阿里巴巴集团对此发表公开声明称：基于贸易保护主义抬头，阿里巴巴再次成为美国贸易代表办公室高度政治化环境下的牺牲品。美国贸易代表办公室的恶名市场名单仅仅针对非美国国家，它已不是关乎知识产权保护，而是实现美国政府贸易政策目标的工具，其真实意图终将为人所知。

USTR发布的2017年度知识产权保护的报告中，将九家中国市场列入“恶名市场”名单，其中有淘宝网等三家电商平台，和北京秀水市场等六家线下市场，在整个名单中占比近20%。

阿里巴巴集团首席平台治理官郑俊芳说，“多年来，阿里已拥有一套严谨的知产保护体系，能够保护全世界范围内权利人的知识产权。”

郑俊芳介绍，目前阿里已经与公安等各类执法机构紧密合作，打击线下假货窝点。她说，“今年阿里巴巴知产保护工作取得了前所未有的成就，尤其是，数据技术已经转化为打假的巨大推动力。”

尖端科技对知识产权侵权商品进行了有效的主动防控，很多侵权商品根本无法出现在阿里巴巴的电商平台上，这使得注册阿里巴巴知产保护平台的用户增加17%的同时，整体知识产权投诉量显着下降，降幅高达42%。

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