洪秀柱：蒋经国口中的统一 绝不会是投降或被统

本月13日是前总统蒋经国逝世30周年，国民党前主席洪秀柱在脸书上表示，经国先生曾反覆强调：“中国只有一个，中国必须统一”；洪秀柱认为，蒋经国口中的“统一”，当然绝不会是“投降”或“被统”，而是务实的考量两岸与台湾人民的未来，并且积极思考如何为国家争取最大的利益。

据《中国时报》报道，洪秀柱表示，蒋经国对台湾呕心沥血的建设、对国家无私无我的奉献、尤其对中国国民党的挚爱，一生悬念，总是不断提醒党员切莫忘了中国国民党的所肩负的使命──坚持国家统一、坚持民主自由、坚持每一位从政同志把国家利益和人民福祉放在心中。

她引述蒋经国曾经对李焕说：“我们必须采取主动，踏上统一之路。台湾和大陆终究必须统一。两岸若不统一，台湾恐怕将越来越难独立存在”；并且，在中国国民党十二届三中全会当中，蒋经国也反覆强调：“中国只有一个，中国必须统一”。

洪秀柱引用蒋经国说的，“我在台湾居住、工作四十年，我是台湾人，我也是中国人”，她表示，身为一个国民党的从政党员，谨记于心，至死不渝，“经国先生一辈子守护国家，他口中的统一，当然绝不会是投降或被统，而是务实的考量两岸与台湾人民的未来，并且积极思考如何为国家争取最大的利益。”

她认为不应将“统一”两字污名化，而是应该务实的思考所有方案，思考如何与大陆竞争、合作，发挥我们的优势，宣扬我们的理念与价值，“我们必须敞开心胸、立足台湾、胸怀大陆、放眼世界，努力设法解决两岸的矛盾，否则台湾在国际社会中，势必会被边缘化。”

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