中国废纸价格再次上扬 电商再迎成本挑战

废纸价格经历数月低价走势后再次上扬，部分电商企业包装成本也随之上涨。1月10日，中国纸业网消息显示，全国约57家纸厂的废纸价平均上涨了30-180元人民币/吨，以废纸为原料的瓦楞纸箱价格也开始上涨。不少电商企业表示，受此影响，单个瓦楞纸箱价格涨幅达15%至25%，企业的利润空间也可能因此被压缩。

环球网引述北京商报报道指，元旦过后，瓦楞纸箱的原料废纸价格一改前段时间的低迷状态，电商企业因此承压。卢氏县丝瓜甸农业科技有限公司总经理田建坡向北京商报记者表示，两周前企业集中采购了中型纸箱5000个，每个瓦楞纸箱从此前的0.68元涨至0.78元，涨幅达15%，瓦楞纸箱的总体采购价增加了500元人民币（约100新元，下同）。企业常用的小型瓦楞纸箱也从每个0.56元上涨至0.65元，而这种瓦楞纸箱的单次采购数量基本为3万个，包装成本增加了2700元。

田建坡表示，从去年4月至今，瓦楞纸箱的采购价格一直在上涨。实际上，去年瓦楞纸箱的价格涨了近七成。据了解，本轮废纸涨价涉及华东、华南、华北以及华中等地区。华东地区废纸涨价的企业最多共27家，价格平均上调30-180元/吨;华南地区与华北地区废纸涨价的企业分别有18家和4家。而江苏、安徽和郑州又是田建坡所在企业采购瓦楞纸箱的主要城市。

北京商报记者从多家电商企业了解到，对于体量较大的电商平台来讲，多数电商平台可以从内部消化瓦楞纸箱采购价格上涨带来的影响，暂时不会通过商品涨价的方式缓解压力。但田建坡坦言，瓦楞纸箱采购价格上涨会直接导致企业经营成本上涨，为了保持商品在价格方面具有竞争力，企业不会轻易调高商品的售价，但如果瓦楞纸箱采购价格持续上涨，这部分价格压力或将转嫁给消费者。

免费试阅14天