香港一新鲜粮食店检微量H5N6禽流感病毒　官员：传人风险极低

香港岛湾仔一新鲜粮食店的砧板及冰鲜鸭表皮样本被检出微量H5N6禽流感病毒，特区政府食物及卫生局局长陈肇始13日表示，与专家开会后，确定病毒传给人类的风险极低，市民无须忧心。

中通社报道，特区政府食物环境卫生署（食环署）发言人12日晚表示，较早前在湾仔一新鲜粮食店检取的砧板环境样本及冰鲜鸭表皮拭子样本确认检出微量H5N6禽流感病毒，但冰鲜鸭样本内壳对禽流感病毒测试则呈阴性反应。

发言人表示，经专家分析，相信有关冰鲜鸭并无受感染，只是表面受到微量病毒污染。由于病毒不会在冰鲜禽鸟的屠体上增殖，所以经妥善处理的冰鲜禽肉感染禽流感的机会很低。

该新鲜粮食店位于湾仔道，售卖鸡、鸭，13日早上如常营业。职员称，暂时停售冰鲜鸭，并更换新的砧板、刀具和围裙，以及进行清洁。

陈肇始会见传媒时表示，事发后，食环署已立刻提醒菜市场档主特别留意摊档的清洁，并执行“活鸡日日清”的要求，即活家禽档户须每日晚上8时前屠宰处所内所有活家禽，每日晚上8时至翌日早上5时期间，处所内不可有活家禽，同时必须在每日收市后彻底清洗其摊档。

陈肇始指出，目前香港的监测制度行之有效，但现在到了冬天，需要更小心。

香港大学医学院微生物学系讲座教授袁国勇说，由于这次并非在活家禽身上发现H5N6禽流感病毒，人类感染风险低很多，但亦不应松懈，要加强监测进口家禽，以免受感染的家禽流入市面。

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