澳大利亚前总理陆克文：澳中应保持双边关系的稳定

澳大利亚前总理陆克文13日指出，澳中应保护好双边关系的稳定性，保持密切、彼此尊重的关系。这是两国每一代人的共同责任。

据中新社报道，陆克文在悉尼举行他的自传新书发布会，与读者分享他写作本书的初衷、与中国的缘分以及对澳中关系的看法。

陆克文1957年9月出生于澳大利亚昆士兰州，2007年12月至2010年6月出任澳大利亚总理，2010年9月至2012年2月任外交部长。2013年6月26日，再次当选澳大利亚执政工党党魁，再度出任总理。2013年9月7日在澳大利亚联邦大选中，败于自由党党首阿博特。

在当天的发布会上，陆克文用中文讲述了他从昆士兰州一个农村少年成为外交官、工党领袖直至总理的心路历程。

陆克文说，在他从小生长的地方，从来没有华人。母亲虽然只是小学毕业，却对世界充满好奇。14岁时，母亲给了他一张报纸，上面报道了中国重返联合国的消息。母亲对他说，中国的未来很重要，中国将来对澳大利亚来说很重要。一年后，时任总理惠特拉姆访华，与中国建立了外交关系。受这些因素的影响，高中毕业后，陆克文进入澳大利亚国立大学学习汉语，从此，与中国结下不解之缘。

写这本自传，陆克文花了一年时间。他希望把从政生涯中“做了哪些事，犯了哪些错”客观地记录下来。他表示，澳大利亚是一个多元文化的国家，100多年来，华人对澳大利亚经济、文化、社会发挥了独一无二的作用，受到全澳民众的普遍欢迎。他一直积极支持华人在当地的发展。“不仅现在，昨天，而且在未来，我都会非常积极地支持。”他说。

2013年11月，陆克文宣布退出政界。13日的发布会上，他表示，自己无意重返政坛。去年，他在牛津大学读博士，对“习近平的世界观”颇感兴趣。他说，曾与习近平见过几次面，也读过他的书和演讲，对习近平提出的“一带一路”倡议、“新型国际关系”、“构建人类命运共同体”等印象深刻，决定从事这方面的研究。他说：“随着中国的发展，全世界都在关注中国对地区和世界的作用。我有学者的耐心，希望几年后能写出这方面的书。”

谈到澳中关系，陆克文表示，45年前，惠特拉姆做出与中国建交的正确决定。从长远战略来看，澳中应保护好双边关系的稳定，保持密切、相互尊重的关系。这是两国每一代人的共同责任。

免费试阅14天