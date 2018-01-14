毛振华雪地陈情破局背后：亚布力阳光度假村去年已转手债权方

最新公布的国家级旅游度假区公告名单中，黑龙江亚布力滑雪旅游度假区未能入选。这难免让人联想到10天之前，在亚布力上演的那场雪地陈情。

据澎湃新闻报道，1月2日上午，一段在黑龙江亚布力旅游度假区拍摄，中诚信集团董事长、中国人民大学经济研究所所长毛振华发声，“控诉”黑龙江省亚布力滑雪旅游度假区管理委员会的视频，在网络广为流传。在这段被称为“雪地陈情”的视频中，毛振华指责亚布力管委会，非法侵占其23万平方米土地用于招商。

此后的1月4日，黑龙江省委省政府环境整治办公室、省政府企业投诉中心会同有关部门组成联合调查组，对亚布力阳光度假村毛振华视频反映问题进行了实地调查，并提出处理意见。调查组认定，亚布力管委会占用了阳光度假村12.6万平方米的土地。对此，调查组的处理意见是，由黑龙江省国土资源厅公开选择第三方土地评估机构，对已占用的土地进行价格评定并依法处置。

毛振华随后通过媒体发声，称对今后亚布力阳光度假村的经营很有信心，对投资黑龙江很有信心。

但记者了解到，早在2017年4月份，毛振华控股的公司就已经将包括阳光度假村在内的多家子公司资产，悉数转让给了债权方。

阳光度假村背后的运营主体黑龙江亚布力阳光度假村有限公司，目前隶属于加拿大上市公司Mountain China Resorts (Holding) Limited（下称MCR）。目前，这轮债务重组已经获得多伦多证券交易所的最终批准，MCR公司称，正在采取步骤完成债务偿付协议项下拟进行的交易。

有分析认为，毛振华的雪地陈情，将推动阳光度假村资产被占问题的解决，继而可以确保债务重组的顺利推进。

一位接近MCR公司的知情人士告诉澎湃新闻记者，虽然被占地块只占到整个土地资产的二十分之一，但都在非常好的地方，“有很大的价值”。MCR方面一直在积极推动与北京三仁之间的债务重组，希望将这块土地以正常的权属交给北京三仁。

“（毛振华）现在还有38%左右的股份，另外还有一些可转债，如果算上还要多一些。”一位接近MCR的知情人告诉记者。

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